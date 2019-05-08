Як вберегти зуби від карієсу: корисні звички
Шотландські фахівці з Університету Данді з'ясували, що для максимального захисту зубів від карієсу та інших недуг недостатньо просто чистити зуби двічі на день і обмежувати себе в солодкому.
Перш за все, зуби повинні отримувати достатню кількість фтору, пише CNN.
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Знизити ризик руйнування зубів на 25% допоможе використання зубної пасти з фтором, а також відмова від посиленого полоскання рота.
Зубна паста, ключовим інгредієнтом якої є фтор, приносить найбільшу користь зубам. Вміст фтору в пасті має становити не менше 1350-1500 ppmF.
Не варто полоскати рот після чищення зубів. Якщо посилено полоскати ротову порожнину, то це може змити з них настільки корисний фтор. Завдяки цьому можна на чверть знизити ризик розвитку карієсу.
Перед сном зуби потрібно обов’язково почистити. Все тому, що вночі у людини виділяється менше слини і фтор повільніше змивається. Тому чищення пастою з фтором ввечері суттєво зміцнює зуби.
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