Як жити з людиною хворою на маразм

У людей з деменцією (також хвороба Альцгеймера, маразм) часто виникає потреба кудись йти. Іноді їм нудно, іноді це побічна дія ліків. Буває, що літня людина просто намагається задовольнити природні потреби на кшталт спраги, голоду або відвідування туалету.

У кожного хворого є свої причини для блукань. Дуже важливо з'ясувати ці причини та контролювати.

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Як доглядати за людиною з деменцією?

1. Організуйте для літньої людини час фізичного навантаження на зразок прогулянки під наглядом. Так можна задовольнити природну потребу в русі.

2. Поставте, де можливо, замки. Дверні засувки встановіть на рівні вище голови або ближче до підлоги. Люди з деменцією зазвичай намагаються відкривати тільки те, що знаходиться на рівні обличчя.

Деменція – що це? Це захворювання, яке виникає у людей у похилому віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.



Хвороба Альцгеймера виникає через накопичення в нервових клітинах різного "білкового сміття" (тау-білки та білки бета-амілоїду), яке поступово вбиває нейрони в різних частинах мозку. Їх смерть веде до втрати пам'яті та старечого недоумства.

3. Замаскуйте двері. Повісьте на вхідні двері фіранку або яскравий плакат. Так двері не буде схожа на двері. Іноді допомагає червоний знак "стоп" або "не заходити".

4. Покладіть біля порогу вугільно-чорний килимок або пофарбуйте ганок в чорний колір. Чорна пляма може здатися хворій людині глибокою дірою.



З хворою людиною потрібно багато гуляти

5. Повісьте на дверні ручки дитячі захисні накладки.

6. Підберіть годинник або брелок з трекером. Так можна стежити за хворою людиною.

7. Сховайте необхідні для прогулянок предмети на зразок улюбленого пальта, окулярів або сумочки, без яких хвора людина зазвичай не виходить з дому.

8. На верхній одяг можна прикріпити помітну бирку з адресою або телефоном. Хвора людина може носити браслет з такою ж інформацією.

9. Завжди майте під рукою свіжі фотографії хворої людини.

10. Попередьте сусідів, що літня людина іноді йде з дому. Залиште їм номер телефону.

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