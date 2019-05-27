Як зробити талію стрункою: три прості кроки

Чи не кожна жінка мріє про підтягнуту фігуру, а особливо про струнку талію. Зменшити живіт і прибрати зайві сантиметри можна за допомогою трьох простих правил.

Дієтолог Олена Кален розповіла, що швидко можна прибрати зайві кілограми з живота навіть без виснажливих тренувань.

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Три правила для стрункої талії:

Їсти, коли зголоднієш, і до моменту відчуття ситості; Робити вправи на розтяжку; Качати прес.

За словами дієтолога, для цього потрібно навчитися слухати свій організм і розбиратися, що саме йому необхідно і скільки їжі вживати, аби насититися.

Фахівець додала, що фізичні вправи пришвидшать процес формування стрункою талаї, але не є обов'язковими для схуднення.

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