Як зробити талію стрункою: три прості кроки
Чи не кожна жінка мріє про підтягнуту фігуру, а особливо про струнку талію. Зменшити живіт і прибрати зайві сантиметри можна за допомогою трьох простих правил.
Дієтолог Олена Кален розповіла, що швидко можна прибрати зайві кілограми з живота навіть без виснажливих тренувань.
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Три правила для стрункої талії:
- Їсти, коли зголоднієш, і до моменту відчуття ситості;
- Робити вправи на розтяжку;
- Качати прес.
За словами дієтолога, для цього потрібно навчитися слухати свій організм і розбиратися, що саме йому необхідно і скільки їжі вживати, аби насититися.
Фахівець додала, що фізичні вправи пришвидшать процес формування стрункою талаї, але не є обов'язковими для схуднення.
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