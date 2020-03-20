Яка ситуація у лікарнях Ізраїля: коментар медика, який заразився коронавірусом

Лікар-ортопед з Ізраїля під час відрядження до Бельгії заразився коронавірусом. Про стан свого здоров'я, карантинні заходи для сім'ї та ситуацію у медзакладах країни – він розповів в ексклюзивному коментарі 24 каналу.

Рустам Джаббаров приблизно знає, як і де "підхопив" вірус – між 3 і 5 березня, коли перебував у Бельгії. Спочатку після приїзду він почувався добре. Проте через 1,5 дні став відчувати нездужання і вирішив порадитися з колегами, чи варто йти на роботу.

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"Оскільки я контактував з медиками з інших країн, зокрема з півночі Італії, мені порадили перевіритися. Адже якщо є вірус, я можу заразити половину лікарні, у якій працюю", – зазначив він. Чоловік дотримувався рекомендацій щодо самоізоляції ще до того, як отримав результат тесту. Коли з'ясувалося, що він позитивний, приїхала швидка і його госпіталізували.

Лікар також розповів, що для хворих на коронавірус пацієнтів у лікарні організували два відділення, у кожного з них своя мета. В одному перебувають люди з підозрою на хворобу. Для них там є окремі кімнати, з яких не можна виходити.

Для тих, у кого діагноз остаточно підтвердився – інше відділення. Там можна виходити в коридор. Ми спілкуємось між собою, не зобов'язані сидіти в кімнаті. Це легше для людини. Адже всі 14 днів бути у чотирьох стінах було б набагато важче,

– підкреслив він.

Джаббаров також пояснив, що лікування у більшості випадків – симптоматичне. Адже досить багато людей переносять хворобу відносно легко. Проте для старших людей, які мають інші захворювання, ризик більший. Тож вони можуть потребувати специфічного лікування.

"У нас тут є палати з апаратами штучної вентиляції легень. Поки що вони просто стоять. Але в нас усі готуються до того, що скоро буде нова хвиля звернень до лікарні. Адже, як бачимо, кількість хворих постійно зростає", – наголосив чоловік.

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Крім цього, лікар розповів, що досліджував літературу щодо боротьби з новим вірусом. Зокрема британський медичний журнал у своїй статті наголошує: не варто вживати ібупрофен, його похідні та інші протизапальні препарати. Натомість можна парацетамол.

Важливо! Напередодні представники МОЗ Франції 14 березня заявили про те, що нестероїдні протизапальні препарати, такі як ібупрофен, завдають шкоди під час лікування коронавірусу.

Джаббаров також розповів про умови карантину для рідних, які з ним контактували. Впродовж 14 днів їм потрібно залишатися вдома. Продукти та речі першої необхідності їм доставляють до дверей. Людина, яка приносить їх, йде – і лише тоді його дружина відкриває двері та забирає пакунок.

Що відомо про карантин в Ізраїлі

19 березня прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху оголосив про жорстке посилення карантинних заходів щодо стримування коронавірусу. Заборона на вихід з будинку без поважної причини діятиме протягом тижня і може бути продовжена. В

Виходити на вулицю дозволяється для купівлі продуктів чи ліків, а також для отримання медичної допомоги. Виключення зроблять для працівників життєво необхідних професій.

Поширення коронавірусу в Ізраїлі: короткоСтаном на 20 березня в Ізраїлі зафіксовано понад 700 випадків зараження коронавірусом. Смертей через хворобу у цій країні поки не було, а 15 людей вже змогли вилікуватися.



У зв'язку з епідемією коронавірусу Ізраїль вирішив закрити кордон для майже усіх іноземців. Спецслужби Ізраїлю отримали повноваження слідкувати за громадянами на карантині, використовуючи електронні засоби.



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