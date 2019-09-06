Які напої підвищують ризик смерті: результати масштабного дослідження

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Солодкі напої шкодять здоров'ю
Солодкі напої шкодять здоров'ю / pixabay.com

Вчені провели дослідження серед жителів десяти європейських країн і з'ясували, що підсолоджені напої можуть підвищувати ризик смерті.

Результати аналізу опубліковані в науковому виданні JAMA Internal Medicine. Всього в ньому взяли участь 451 743 людини віком в середньому понад п'ятдесят років, при цьому 70% були жінками.

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Дані збиралися з 1992 по 2000 рік, аналіз проводився у 2018 році – з часом сталося 41 693 смерті.Варто зазначити, що дослідження має серйозне обмеження – учасників опитували про їх переваги в напоях тільки при зборі даних, не враховуючи, що звички можуть змінитися.

Вони розповіли про своє здоров'я (в аналізі не брали участь люди з раком, діабетом, хворобами серця і ті, хто пережив інсульт), а також харчування. Фахівці помітили вищу смертність з усіх причин серед тих, хто випивав по дві й більше склянок об'ємом 250 мілілітрів солодких напоїв на день (в порівнянні з учасниками, які споживали одну та менше однієї склянки на місяць).

Солодкі напої скорочують життя
Солодкі напої скорочують життя

Вони також звернули увагу, що висока смертність через серцево-судинні захворювання була серед тих, хто вживав напої зі штучними підсолоджувачами (понад дві склянки на день), а через хвороби травлення – тих, хто споживав напої з додаванням цукру (більше однієї склянки на день).

За інформацією фахівців, іншого такого масштабного аналізу, що доводить або спростовує зв'язок між вживанням безалкогольних підсолоджених напоїв і високою смертністю, в європейських країнах не проводилося.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Серцево-судинні захворювання Здорове харчування Профілактика захворювань
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