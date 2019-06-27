З якого моменту людину вважають мертвою: сучасні медичні критерії

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Коли людину вважають мертвою
Коли людину вважають мертвою / pixabay.com

Протягом тисячоліть людину визнавали мертвою в той момент, коли вона переставала дихати, а її серце – битися. Але сучасна медицина має інші критерії.

Досягнення медицини XX століття поміняли це сприйняття: зараз ми знаємо, що дихання можна підтримувати за допомогою апарату штучної вентиляції легенів, а зупинка серця не тільки оборотна, але в деяких випадках – наприклад, при трансплантації – життєво необхідна, пише National Geographic.

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В останні десятиліття найнадійнішим показником смерті вважається смерть мозку, коли через припинення кровопостачання в його тканинах запускаються певні хімічні реакції.

Людина вважається мертвою, коли настає смерть мозку
Людина вважається мертвою, коли настає смерть мозку

До недавнього часу ці процеси вважалися необоротними, однак свіжа публікація в Nature, схоже, запустила новий виток переосмислення поняття смерті.

Вчені Єльського університету купили в найближчій до лабораторії бійні 32 свинячі голови та відновили функції клітин в їхніх мізках. До початку експерименту кожен мозок був мертвий протягом кількох годин. 

Однак занурення органу в спеціальний живильний розчин призвело до того, що обмін кисню в нервових клітинах був відновлений, а процеси руйнування тканин сповільнилися.

При цьому не можна говорити, що знайшли спосіб повернути померлого у свідомість. Але експеримент породжує нові виклики для дослідників і нові питання етичного спрямування.

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Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Лікування
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