Росія програє у десятки позицій: закордонний паспорт України піднявся в міжнародному рейтингу

Український паспорт здобув ще дві позиції у престижному рейтингу від Henley & Partners, підтверджуючи зростання можливостей для громадян нашої держави.

У новому звіті Henley & Partners український закордонний паспорт посідає 32-ге місце, дозволяючи безвізовий в'їзд до 148 країн. Це значне покращення порівняно з минулими роками, що відображає зусилля України у зміцненні міжнародних відносин.

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Успіхи українського закордонного паспорта

Важливо, що Україна входить до п'ятірки країн з найбільшим покращенням у рейтингу за останнє десятиліття, піднявшись на 21 позицію. Такий стрибок свідчить про визнання з боку міжнародної спільноти та розширення можливостей для українців.

Спільно з Україною 32-ге місце у рейтингу поділяють Сент-Люсія та Гренада, тоді як лідерами залишаються країни Європи та певні розвинені держави Азії. Росія та Білорусь значно відстають, посідаючи 51-ше та 64-те місця відповідно.

Індекс паспортів Henley & Partners є важливим індикатором глобальної мобільності, що базується на аналізі візових правил понад 220 країн. Рейтинг відображає здатність громадян вільно переміщатися світом, що є ключовим аспектом розвитку сучасної глобалізації.

У 2023 році український паспорт покращив свої позиції, оскільки дозволив безвізовий в'їзд до 148 країн, на відміну від 146 країн роком раніше. Немає сумнівів у подальшому зміцненні позицій українського паспорта. Власне, згадаємо: наша держава активно готується до вступу в Європейський Союз, що спровокує нові можливості.

Загалом покращення позиції українського паспорта в цьому рейтингу є свідченням посилення інтеграції України у світову спільноту. Своєю чергою, це відкриває нові двері для міжнародного співробітництва та розвитку.

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Додамо наостанок, що такі держави світу спільно очолюють рейтинг від Henley & Partners:

Франція;

Італія;

Японія;

Сингапур;

Іспанія.

Їхнім громадянам дозволено безвізовий в'їзд у 194 країни. Очевидно, з кожним роком можливості для мобільності лише зростатимуть.

Хоча й, звісно, такі країни як Росія, що порушують міжнародні правила й заперечують кордони, будуть ізольовані від благ цивілізації.