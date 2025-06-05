Унаслідок авіаудару по Херсону постраждав заступник голови облради
- Внаслідок російського авіаудару по Херсону постраждали 3 людини, зокрема перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський.
- Соболевський отримав контузію, струс головного мозку, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, але осколкових поранень немає.
Внаслідок російського удару по Херсону вранці 5 червня постраждали 3 людини. Серед них – перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
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В якому стані Соболевський
Посадовець у коментарі журналісту видання повідомив, що постраждав внаслідок чергового авіаудару російських військ по Херсону.
Осколкових поранень немає,
– зазначив він.
Він поділився, що у нього контузія, струс головного мозку, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.
Соболевський наголосив, що херсонців не зламати, а ворога він послав за напрямком російського корабля.
Нагадаємо, що внаслідок російського авіаудару вранці 5 червня руйнувань в черговий раз зазнала будівля Херсонської ОДА, яку росіяни вже неодноразово атакували раніше. Також внаслідок ворожої атаки зруйновано під'їзд багатоповерхівки, у навколишніх будинках – вибиті вікна й посічені фасади.
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що впродовж лише 15 хвилин по одному з районів міста прилетіти 4 КАБи.