Херсон без дитячого харчування, памперсів і бензину – мер просить гумкоридор

У Херсоні складна гуманітарна ситуація – жителям не вистачає харчів та гігієнічних засобів. Місцева влада просить про допомогу та режим тиші в окупантів,

Про ситуацію в місті розповів міський голова Херсона Ігор Колихаєв в ефірі українських телеканалів.

Увага Ситуація на Херсонщині з кожним днем наближається до критичної

Зараз місту потрібна гуманітарна допомога, потрібні медикаменти, товарно-матеріальні цінності для людей похилого віку. Нам потрібні памперси для лежачих інвалідів. Нам потрібне молоко, дитяче харчування. Цього зараз немає,

– повідомив Ігор Колихаєв.

Крім того, за словами міського голови закінчується дизельне пальне, бензину практично немає на заправках.

Менше з тим, місто живе, виконавчий орган перебуває на місцях і виконує свої обов'язки.

Ми працюємо 24/7. Я прошу лише про одне: нам потрібен гуманітарний конвой, нам потрібні зелені коридори,

– звернувся Ігор Колихаєв.

Яка ситуація в Херсоні

За даними обласної адміністрація, кожного дня збільшується кількість місць, де рашисти роздають свою гумдопомогу. Звісно, все це робиться під зйомки відеокамер рашистських ЗМІ.

Напередодні окупанти не допустили фури з гуманітарною допомогою на тимчасово захоплені території Херсонщини та не дозволили їх розвантажувати.

Зазначимо, що росіяни намагалися створити на тимчасово окупованій території Херсонської області "ХНР". Однак через героїчний опір місцевого населення вороги зазнали тотальної невдачі та отримали догану від Кремля.

Радник глави МВС про можливий "референдум" у Херсоні: Будемо воювати за ці території