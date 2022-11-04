Окупанти добровільно не відступлять з Херсона, – Веніславський сказав, до чого готується ворог

Росіяни у окупованому Херсоні оголосили цілодобову комендантську годину і заявили, що "готуються до оборони". Сподіватися на добровільне звільнення Херсону від окупантів – не варто, хоча така можливість залишається, нехай і невелика.

Про це 24 каналу розповів нардеп та член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський. Він також зазначив, що росіяни розуміють наслідки дій ЗСУ, якщо наші захисники підуть у наступ. Але і нав не варто забувати, що ворог підготував систему оборони.

Читайте також ЗСУ підняли прапор України над Малою Сейдименухою – це за 80 кілометрів від Херсона

Цілодобова комендантська година у Херсоні, має на меті налякати людей, бо керівництво Росії невипадково зазначає, що потрібно вивезти максимальну кількість людей із міста,

– зазначає Федір Веніславський.

За словами нардепа, це все ланки одного ланцюжка, і на думку Веніславського, росіяни готуються протидіяти ЗСУ – очікувати на легкий розвиток подій не потрібно.

Федір Веніславський про дії окупантів у тимчасово окупованому Херсоні: дивіться відео

Для росіян, Херсон дуже багато важить, бо це єдиний обласний центр, який вони спромоглися загарбати.

Якою є ситуація в Херсоні

З адмінбудівель у Херсоні зникли російські прапори. В ОК "Південь" попередили, це може бути проявом певної провокації. Росіяни намагаються створити враження, нібито залишили населений пункт і заходити в нього безпечно. Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни перевезли свою "адміністрацію" з Херсона до Скадовська.

Російські окупанти намагаються закріпитися на лівому березі Дніпра. Вони продовжують примусову "евакуацію" людей з правобережжя. Загарбники навіть заміновують підступи, бо бояться просування ЗСУ. Відчуваючи, що їхній кінець близько, росіяни протягом кількох тижнів нещадно грабували Херсон і вивозили звідти все, що могли прихопити .

Крім того, загарбники глушать зв'язок. Вони масово нищать стільникові вежі у Токарівці, Бериславі та Іванівці. Це біля греблі Каховської ГЕС. Сергій Хлань пояснював, що окупанти знищують ці вежі, щоб неможливо було побачити пересування техніки – у якій кількості та якими переправами вони це роблять.