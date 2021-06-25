Херсон накрила потужна злива з градом: пошкодженні автівки – відео

У Херсоні після кількох днів спеки нарешті випав дощ. Однак сильна злива з градом не лише освіжила повітря, а й наробила немало біди.

Сильна злива у Херсоні

Негода виникла дуже раптово. За кілька хвилин вулиці міста перетворилися у ріки. Усе це супроводжувалося сильним вітром.

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Дощі накрили східну частину міста, а також селища Антонівка та Кіндійка. На щастя, негода довго не тривала.

Місцеві мешканці розповіли, що град побив фарбу на припаркованих автомобілях. Херсонці активно ділилися відео з кадрами крижаних кульок, які засипали землю.

Дивіться відео негоди у Херсоні:

У Херсоні після тривалої спеки випав град: відео

Град у Херсоні: відео

Негода не відступатиме

За даними Укргідрометцентру, 25 червня дощу у Херсоні не буде. Однак вже наступного дня та до 28 червня в області прогнозують опади.

Водночас температура повітря залишатиметься високою +27...+29 градусів. Лише 28 червня вона опуститься на 1 градус.