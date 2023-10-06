Замість країни – діра: у Херсоні після обстрілу окупантів з мапи світу "зникла" Росія
Ворог продовжує тероризувати Херсонщину постійними обстрілами. Під час останньої атаки на місто в одному з туристичних агенств Росія "зникла" з мапи світу.
Інші ж країни лишилися на своїх місцях неушкодженими. Відео з символічними кадрами у мережі опублікувала американська письменниця й журналістка Заріна Забріскі, передає 24 Канал.
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Символічне "зникнення" Росії
Російська армія близько о 5-й ранку вкотре вкрила вогнем місто Херсон. Унаслідок атаки постраждало й туристичне агентство. Як розповіли власники, вибух пролунав близько о 04:32. Нині біля турагентства величезна вирва, ймовірно, від авіабомби.
Після цієї атаки з мапи світу, яка висіла на стіні в агентстві, "зникла" Росія – замість неї тепер величезна діра у стіні. У цей час всі інші країни лишилися неушкодженими на своїх місцях.
Російська авіаційна бомба зробила найбільш символічну річ, про яку я коли-небудь повідомляла: ударна хвиля знесла з карти світу Росію, залишивши Україну недоторканою. Зберігаю це до Дня Перемоги,
– написала автор відео.
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Відомо, що від російської атаки постраждали цивільні будинки, дитячий садок, магазини. Унаслідок обстрілу поранення отримав один чоловік – медики вже надали йому необхідну допомогу.
Ворог постійно тероризує Херсонщину
- Російська армія продовжує постійно атакувати Херсон та область. Для обстрілів ворог використовує усе наявне озброєння – артилерія, міномети, РСЗВ та авіабомби.
- Лише протягом минулої доби, за даними Херсонської ОВА, російські військові 78 разів обстріляли область. Окупанти влучили у житлові квартали Херсонщини, лікарню у Бериславі й соціально-медичну установу в Херсонському районі.
- Загалом, протягом минулої доби 5 жовтня в області та місті загинуло 2 особи, ще 4 – отримали поранення різної тяжкості. Один із загиблих – комунальник, який обрізав дерева, коли ворог завдав удару.