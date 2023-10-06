Замість країни – діра: у Херсоні після обстрілу окупантів з мапи світу "зникла" Росія

Ворог продовжує тероризувати Херсонщину постійними обстрілами. Під час останньої атаки на місто в одному з туристичних агенств Росія "зникла" з мапи світу.

Інші ж країни лишилися на своїх місцях неушкодженими. Відео з символічними кадрами у мережі опублікувала американська письменниця й журналістка Заріна Забріскі, передає 24 Канал.

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Символічне "зникнення" Росії

Російська армія близько о 5-й ранку вкотре вкрила вогнем місто Херсон. Унаслідок атаки постраждало й туристичне агентство. Як розповіли власники, вибух пролунав близько о 04:32. Нині біля турагентства величезна вирва, ймовірно, від авіабомби.

Після цієї атаки з мапи світу, яка висіла на стіні в агентстві, "зникла" Росія – замість неї тепер величезна діра у стіні. У цей час всі інші країни лишилися неушкодженими на своїх місцях.

Російська авіаційна бомба зробила найбільш символічну річ, про яку я коли-небудь повідомляла: ударна хвиля знесла з карти світу Росію, залишивши Україну недоторканою. Зберігаю це до Дня Перемоги,

– написала автор відео.

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Відомо, що від російської атаки постраждали цивільні будинки, дитячий садок, магазини. Унаслідок обстрілу поранення отримав один чоловік – медики вже надали йому необхідну допомогу.

Ворог постійно тероризує Херсонщину