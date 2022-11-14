В Херсон повертається бізнес: мережа ОККО планує відкриття заправок
14 листопада 2022 , 18:00Читать новость на русском
Джерело:ОККО
Мережа автозаправних комплексів ОККО планує відкрити заправки у деокупованому Херсоні. Це відбудеться після перевірки і розмінування приміщень АЗК.
Відповідну заяву оприлюднили на офіційній сторінці ОККО у фейсбуці. Одразу після перевірки і розмінування приміщень АЗК піротехнічними підрозділами ДСНС, компанія планує заходити й оцінювати, де можливо відкриття заправок.
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Наші спеціалісти зможуть оперативно оцінити технічний стан комплексів, відповідно буде зрозуміло, які з них ми зможемо оперативно запустити,
– коментує операційна директорка ОККО Олена Ворошило.
Всього у Херсонській області до війни працювало 11 АЗК ОККО, 5 з них – у самому Херсоні.
ОККО відновлює свої заправки у деокупованих містах
- Як повідомлялось раніше, починаючи з травня 2022 року мережа АЗК ОККО відновила роботу автозаправних комплексів в Чернігові, а також на Київщині, що зазнали руйнувань внаслідок бойових дій.
- Загалом за останні 6 місяців відновлено роботу 18 АЗК.