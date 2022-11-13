Буде війна дронів та артилерії: у ЗСУ пояснили, що означає лінія фронту по Дніпру

Українські захисники відтіснили росіян із Херсона. Так, лінія фронту почала пролягати фактично вздовж Дніпра.

Українцям не варто розслаблятися, зокрема у Херсоні. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 канал.

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Що означає лінія фронту по Дніпру

Ігнат заявив, що Херсон де-факто став прифронтовим містом. Це дещо ускладнить завдання для української авіації, адже тепер ріка є лінією бойового зіткнення.

Коли раніше ворожим боєприпасам для засобів ППО було важче добиратися на правий берег, то тепер це полегшить їм завдання. Вони будуть укріплюватися, посилювати засоби протиповітряної оборони, тому треба до цього теж готуватися і враховувати ці речі,

– додав речник командування Повітряних сил.

За його словами варто підготуватися до того, що будуть:

артилерійські дуелі;

війна дронів.

"Все виходить на інший щабель. Весь світ спостерігає за нашим конфліктом. Дійсно, ніде такого не було, такої ситуації", – зауважив Ігнат.

Чому тривоги є завжди, коли злітає російський МіГ-31

Ігнат розповів, що десятки російських літаків цілодобово можуть літати та патрулювати й в районі Чорного моря, на Півночі, Сході тощо.

"Штурмова бомбардувальна авіація, а також вертольоти, зважаючи на погодні умови, постійно працюють – як наші, так і їхні", – додав речник командування Повітряних сил.

Однак є також вкрай небезпечні вильоти ворожих винищувачів, зокрема:

стратегічної авіації з району Астрахані,

бомбардувальників Ту-22М3 з ракетами Х-22, які мають 600 кілометрів дальності,

МіГ-33, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал", що можуть долетіти до будь-якої точки України.

"Ми знаємо, що засобів ефективних проти цієї зброї (ракет "Кинджал" – 24 канал) немає. Тому коли злітають такі літаки – а сьогоднішні тривоги пов'язані саме з цим – однозначно, буде сигнал повітряної тривоги, щоб люди могли принаймні піти в укриття", – пояснив Ігнат.

За його словами, пусків таких ракет 13 листопада не фіксували. Окупанти мають їх не так багато, щоб обстрілювати саме ними. Проте сигналів повітряної тривоги все одно не варто ігнорувати.

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