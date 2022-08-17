Карма в дії: окупант виліз на дерево, щоб зняти синьо-жовту стрічку, але воно його не витримало

росіяни бояться українців та нашу символіку як вогню. Це часом допомагає боротися з ворогом і ліквідовувати його.

Про черговий такий випадок розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Інцидент навіть викликає сміх.

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Окупант знімав стрічку і щось пішло не так

Хлань зазначив, що боротьба російських окупантів з українськими символами доходить просто до абсурду. Він розповів кумедний випадок, коли карма вступила в дію.

Усе сталось на Херсонщині. За словами Хланя, російський військовослужбовець хотів зняти синьо-жовту стрічку. Для цього він виліз на дерево. Але щось пішло не так. Дерево не витримало чималої ваги окупанта. Тому він впав.

Цей випадок свідчить, що наша земля не хоче приймати окупантів і всіляко їм перешкоджає.

Що відбувається у Херсоні

Була інформація, що росіяни встановили блокпости у Любимівці, що поблизу Нової Каховки на Херсонщині, та у Мелітополі на Запоріжжі. Вони перевіряють чоловіків та влаштовують допити. Таким чином шукають партизанів.

Також Сергій Хлань розповідав, що після того, як ЗСУ влучили у Каховський міст на Херсонщині, він став непридатним до використання. Тепер у росіян повністю порушилась автомобільна логістика. Це грає на руку ЗСУ.

Зокрема, Збройні сили в ніч проти 8 серпня завдали удару по Антонівському та Каховському мостах на Херсонщині. Мостами українські захисники не обмежились. ЗСУ знищили кілька російських баз з боєприпасами.

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