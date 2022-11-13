"Боже, красиво як": бабуся з Херсонщини щиро тішиться знищеній техніці росіян
13 листопада 2022 , 10:57Читать новость на русском
Люди на деокупованих територіях щиро радіють звільненню з-під окупації. Ба більше, щиро радіють й фактам знищення окупантів захисниками України.
Відео щирого захоплення жительки звільненої Херсонщини показали самі захисники України, повідомляє 24 канал.
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Бабуся в захваті
Військові України показали місцевій жительці, як нищили техніку окупантів на раніше окупованій частині Херсонщини. Зокрема показали кадри з:
- Євгенівки,
- Василівки,
- Бобрового Кута,
- Снігурівки.
Від посмішки бабусі, яка захоплена вчинками захисників, й сам починаєш мимоволі посміхатися.
Ой, як гарно. Щось він мало горить,
– з посмішкою прокоментувала бабуся.
Бабуся з захопленням переглядає кадри знищеної техніки окупантів: відео
Звільнення Херсона: що відомо
- 11 листопада військові України після 8 місяців окупації зайшли в Херсон. Херсонці зустріли їх з квітами, обіймами, українськими прапорами та скандуючи "ЗСУ".
- Того ж дня у ГУР повідомили, що Херсон повертається під контроль України. Російських загарбників, які поховалися в місті в цивільному одязі, закликали добровільно здатися у полон.
- Оскільки на звільнених територіях ще знаходяться переодягнуті окупанти, а також є багато розтяжок та інших "подарунків" від окупантів, українські воїни проводять у місті зачистку, проводять стабілізаційні заходи та розмінування території.
- Зауважимо, що в ОК "Південь" попередили, що росіяни можуть обстрілювати місто, адже через Дніпро знаходяться оборонні споруди окупантів.
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