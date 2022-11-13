"Боже, красиво як": бабуся з Херсонщини щиро тішиться знищеній техніці росіян

Люди на деокупованих територіях щиро радіють звільненню з-під окупації. Ба більше, щиро радіють й фактам знищення окупантів захисниками України.

Відео щирого захоплення жительки звільненої Херсонщини показали самі захисники України, повідомляє 24 канал.

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Бабуся в захваті

Військові України показали місцевій жительці, як нищили техніку окупантів на раніше окупованій частині Херсонщини. Зокрема показали кадри з:

Євгенівки,

Василівки,

Бобрового Кута,

Снігурівки.

Від посмішки бабусі, яка захоплена вчинками захисників, й сам починаєш мимоволі посміхатися.

Ой, як гарно. Щось він мало горить,

– з посмішкою прокоментувала бабуся.

Бабуся з захопленням переглядає кадри знищеної техніки окупантів: відео

Звільнення Херсона: що відомо

11 листопада військові України після 8 місяців окупації зайшли в Херсон. Херсонці зустріли їх з квітами, обіймами, українськими прапорами та скандуючи "ЗСУ".

Того ж дня у ГУР повідомили, що Херсон повертається під контроль України. Російських загарбників, які поховалися в місті в цивільному одязі, закликали добровільно здатися у полон.

Оскільки на звільнених територіях ще знаходяться переодягнуті окупанти, а також є багато розтяжок та інших "подарунків" від окупантів, українські воїни проводять у місті зачистку, проводять стабілізаційні заходи та розмінування території.

Зауважимо, що в ОК "Південь" попередили, що росіяни можуть обстрілювати місто, адже через Дніпро знаходяться оборонні споруди окупантів.

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