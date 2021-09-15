Затриманий – уродженець Херсона, йому 39 років. Чоловік пояснив, що привіз боєприпаси із Київської області в Одесу, аби продати або обміняти. Втім, покупців йому знайти так і не вдалося.

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Як поліція дізналася про сховок з гранатами

Підозрілу сумку адміністрація супермаркету помітила під час огляду камер схову. Через це там вирішили звернутися до правоохоронців. Вибухотехніки, які прибули на виклик, виявили гранати РГД-5 із запалами. Поліцейські менш ніж за добу змогли розшукати правопорушника й затримати. Після цього за місцем його тимчасового проживання провели обшуки. Там знайшли аналогічні боєприпаси.

Зверніть увагу! Загалом у чоловіка було 5 гранат. 2 з них він зберігав у камері схову одеського супермаркету АТБ, решту – в орендованому житлі. Боєприпаси вже відправили на експертизу.

Що загрожує херсонцю

Фігурантові оголосили підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. У поліції Одещини повідомили, що за скоєне чоловіку загрожує від 3 до 7 років у в'язниці.



Боєприпаси, вилучені у затриманого / Колаж 24 каналу

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