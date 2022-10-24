У Херсоні сталася "бавовна" в штабі ФСБ: два офіцери відправилися на концерт Кобзона

На тимчасово окупованій частині Херсонщини сталася "бавовна". Вибухи прогриміли якраз у штабі ФСБ, не минулося без жертв серед ворога.

Як повідомив активіст Сергій Стерненко, у тимчасово окупованому Херсоні підірвали ФCБшників.

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Більше інформації про "бавовну" у Херсоні, на жаль, немає. Однак у соцмережах пишуть, що вибух прогримів на Кримській біля 20:30. Саме там, де жили співробітники ФСБ.

Попередньо, росіяни проживали в будинку ректора Херсонського держуніверситету. Вони невдало зайшли в гараж і денацифікувалися.

За рівно 8 місяців війни ЗСУ знешкодили 67 940 загарбників . Лише за останню добу вдалося ліквідувати 470 окупантів.

Додамо, що лише напередодні, 23 жовтня, у тимчасово окупованому Херсоні стався вибух. Невідомий прикріпив саморобний вибуховий пристрій на стовп та підірвав його, коли повз проїжджала автівка. У Херсоні росіяни активно залякують місцевих жителів "терактами від ЗСУ", влаштовують провокації та поширюють дезінформацію серед місцевого населення. Головна мета – підірвати довіру до України та посіяти паніку на фоні наступу українських сил.

Яка обстановка на Херсонщині

На тлі успішного контрнаступу ЗСУ росіяни закликають жителів Херсона негайно покинути місто. Ворог агітує людей їхати на Лівий Берег, вглиб окупованих територій. Окупанти лякають місцевих атаками Збройних Сил України.

Однак місцеві не поспішають тікати, адже чекають на наших захисників. Херсонці активно співпрацюють з ЗСУ та передають наших захисникам позиції окупантів. Для того, щоб цьому завадити росіяни вирішили залишити Херсон без зв'язку. У місті вже є перебої зі зв'язком та майже відсутній інтернет.

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