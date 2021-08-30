У Херсоні бездомній кішці набили нацистське татуювання: обурливі фото

Невідомі у Херсоні набили бездомній кішці татуювання. Нацистський символ зображений на вусі тварини. Ситуація неабияк обурила місцевих зоозахисників.

Олена Таран – місцева зоозахисниця, яка надала розголосу інциденту. Вона вважає, що з кішки познущались, аби самоствердитись.

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"Знаєте, в темі зоозахисту мої очі багато чого бачили, а нерви ледве, але витримували. Однак цей факт – вже просто ні в які ворота", – зазначила вона.

Кішку навесні хтось підкинув у під'їзд. Тварина тинялася у пошуках їжі та прихистку. Таран вважає, що люди, які зробили тварині татуювання, просто вирішили самоствердитися, використовуючи беззахисне 1,5-кілограмове кошеня.

Вони зробили їй татуювання фашистського символу. Не на паркані, не у себе на лобі, а на вушках у маленької істоти! Це хіба смішно?,

– зазначила Таран.



Татуювання зробили невідомі / Фото Олени Таран

Зоозахисниця: Терплять біль і рятуються

Кішка ще має 5 дитинчат, усі вони – без домівки.

"Добре, що наші маленькі друзі не розуміють все свинство цих вчинків, вони терплять біль і продовжують жити, годувати своїх діток, рятуватися і терпіти. У них немає вибору. Його за них зробили колись їх "вірні" господарі", – підсумувала Таран.



У кішки є 5 дитинчат / Фото Олени Таран

Текст публікації Олени Таран:

Ви такого ще не бачили! Шок!

Знаєте, в темі зоозахисту мої очі багато чого бачили, а нерви ледве, але витримували. Однак цей факт вже просто ні в які ворота. Це дитя навесні було підкинуто кимсь в під'їзд, потім тинялося по під'їздах і осіло на п'ятачку виродків, які самоствердитися, використовуючи беззахисне 1,5-кілограмове кошеня-дівчинку. Вони зробили їй татуювання фашистського символу! Не на паркані, не у себе на лобі, а на вушках у маленької істоти! Це хіба смішно? А ми тим часом шукали її. І ось нещодавно знайшли. Знайшли вже з 5 кошенятами. Її теж виставили добропорядні мешканці з чергового під'їзду. Напевно, християни...

Маленька, худенька, очі розбіглись у сторони. Вона ходила з двору на ринок, до зупинки, щоб попросити собі їжу. Одного разу навіть кошеня пішло за нею і загубилося. Зараз кошенята підросли. Дівчинку днями стерилізували. Через небезпеку вірусу в будинку та її материнський інстинкт, довелося повернути її до кошенят – в те життя, де є люди, які не церемоняться з живими істотами, вони не пригальмовують, нацьковують своїх собак, граються і "веселяться", догоджаючи своїм найнижчим якостям.

Добре, що наші маленькі друзі не розуміють все свинство цих вчинків, вони терплять біль і продовжують жити, годувати своїх діток, рятуватися і терпіти. У них немає вибору. Його за них зробили колись їх "вірні" господарі. Це – Херсон. Прикріплюю фото діток кішечки. Їм дуже потрібен будинок! І кішці насамперед!