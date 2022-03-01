У Херсоні біля ТЕЦ чути постріли: в районі Епіцентру йде бій

1 березня 2022 , 08:13
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Джерело:

"Суспільне Херсон"

У Херсоні біля ТЕЦ чутно постріли. Місцеві повідомляють, що в районі Епіцентру йде бій.

Очевидці бачать дим біля ТЕЦ.

До теми В одному з мікрорайонів Херсона місцеві жителі помітили російських солдатів

Росіяни оточили Херсон

Вранці 1 березня Херсон опинився фактично в облозі окупантів. Загарбники оточили місто зі всіх сторін. На околицях є багато ворожої техніки.

В одному з мікрорайонів міста люди вже побачили окупантів.


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Автор: Ольга Музика