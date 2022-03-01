У Херсоні біля ТЕЦ чути постріли: в районі Епіцентру йде бій
1 березня 2022 , 08:13Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Херсон"
У Херсоні біля ТЕЦ чутно постріли. Місцеві повідомляють, що в районі Епіцентру йде бій.
Очевидці бачать дим біля ТЕЦ.
До теми В одному з мікрорайонів Херсона місцеві жителі помітили російських солдатів
Росіяни оточили Херсон
Вранці 1 березня Херсон опинився фактично в облозі окупантів. Загарбники оточили місто зі всіх сторін. На околицях є багато ворожої техніки.
В одному з мікрорайонів міста люди вже побачили окупантів.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!