В четвер, 27 березня, стало відомо про проблеми з електропостачанням в Херсоні. Так, в місті подекуди пропало світло.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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В Херсоні частково зникло світло

Про проблеми з електропостачанням в Херсоні журналісти повідомили близько 1 години дня.

У Херсоні частково пропала електрика,

– ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що вранці 27 березня в Херсоні лунали вибухи. Зокрема, про перші вибухи в місті стало відомо о 8:14. Буквально через 15 хвилин в Херсоні вдруге за ранок чутно вибухи.