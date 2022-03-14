У Херсоні чути звуки вибухів

Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у Херсоні близько 01:29.

Наразі ніяких подробиць не кажуть. Нагадаємо, що у Херсоні зараз засіли російські військові.

Важливо Окупанти з "Градів" обстріляли Високопілля на Херсонщині

До речі, місцеві чітко кажуть оркам забиратись. Тисячі людей виходять на мітинги. Наприклад, 13 березня херсонці йшли великою колоною по вулиці та скандували "Русский солдат, фашистський окупант". Окупанти у відповідь стріляли з автомата в повітря, щоб залякати жителів.

Дивіться, як протестують херсонці: