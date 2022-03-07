У Херсоні диверсанти налаштовують місцевих на "здачу міста"
Джерело:телеграм "СН"
У Херсоні люди героїчно виходять на вулиці міста на проукраїнські мітинги, попри те, що орки у місті. Натомість диверсанти налаштовують місцевих на "здачу міста".
Відповідну інформацію оприлюднили у "Слузі народу". Зокрема про це стало відомо 7 березня – на 12 день війни, яку Росія почала проти України.
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У Херсоні диверсанти намагаються розговорити людей ніби "здати місто"
Херсон! Є інформація, що перевертні-диверсанти намагаються розговорити вас на вулицях, чергах та інших публічних місцях і підбити на ідею "здати місто",
– мовиться у повідомленні.
Також там повідомили, що не сумніваються, що люди їх відправлять туди, куди й російський корабель, але жителів закликають бути пильними.
"А ще краще таких "Павліків Морозових" одразу здавати правоохоронцям чи теробороні", – мовиться у повідомленні.
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