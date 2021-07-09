У Херсоні в ковбасі знайшли черв'яків: фото, відео
У Херсоні відпочивальники, які їхали на природу, купили палку варено ковбаси. Всередині вони виявили живих черв'яків, які рухалися.
Відповідне відео у спільноті опублікувала користувачка Анастасія Тищенко. Вона стверджує, що черв'яки були у купленій ковбасі.
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Ковбаса з черв'яками у Херсоні
Жінка розповіла: її чоловік повернувся з ротації у Збройних силах, вони вирішили поїхати на природу. Купили ковбасу, а там всередині були черв'яки. До свого допису жінка додала чек покупки.
Там зазначено, що ковбасу купили 8 липня на проспекті 200-річчя Херсона у магазині "Везунчик".
Чек про покупку ковбаси / Фото Анастасії Тищенко
Ковбаса з черв'яками всередині: дивіться відео
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Що пишуть користувачі у коментарях
Більшість із дописувачів спільноти сумніваються у справжності черв'яків у ковбасі. Точніше того, що живі безхребетні опинилися там у герметичній упаковці.
Коментарі до допису про ковбасу / Скриншот
- Це пінка – личинка фруктової мухи. Причому штучно забарвлена. Порція 20 гривень в будь-якому рибальському кіоску. Кого ви хочете обдурити?
- Дивно, а навіщо ви взагалі розірвали ковбасу, як ніби знали, що там?
- Спочатку весь цей пост викликає сумнів, починаючи від покупки на природу однієї палки ковбаси, яку чомусь не різали, а ламали, закінчуючи нібито опаришами, за якими видно що з'явилися вони там не природно.Це провокація чистої води. І навряд чи автор буде куди то звертатися, так як сам "потрапить" за наклеп.
- "Везунчику" треба подати в суд на автора поста за наклеп і про захист честі, гідності та ділової репутації.
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