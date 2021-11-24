У Херсоні нетвереза водійка втекла з місця ДТП та побила поліцейського

Днями інспектори отримали виклик про аварію у Херсоні. П'яна водійка, яка спричинила ДТП, втекла з місця інциденту. Поліцейські знайшли її та запропонували пройти алкотест. Жінка у відповідь почала бити правоохоронця.

Все розпочалося з того, що патрульні отримали виклик про ДТП на перехресті вулиць Перекопської та Ладичука в Херсоні.

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Винуватиця ДТП втекла з місця інциденту

З'ясувалося, що водійка автомобіля Mazda CX7 не надала перевагу в русі, виїжджаючи з другорядної дороги, автомобілю "ВАЗ". У результаті машини зіткнулися.

Заявник повідомив, що винуватиця ДТП втекла з місця інциденту, припаркувавши своє авто неподалік.



У Херсоні жінка спричинила ДТП / Фото патрульних Херсонщини

Жінку знайшли за чаркою

Поліцейські виявили керманичку Mazda на вулиці Перекопській. Там вона у компанії двох товаришів випивала. Патрульні запропонували їй пройти алкотест на місці або у лікарні, на що вона відповіла відмовою.

Зловмисниця напала на поліцейського

Коли жінка усвідомила, що щодо неї складуть адміністративні матеріали, то почала агресивно поводитися – хапала поліцейського за одяг та намагалась поцілити в обличчя.

Оскільки водійка чинила супротив, до неї застосували кайданки. Порушницю доставили до відділку поліції для складання адмінпротоколів.

Там вона начебто заспокоїлась, тому інспектори зняли кайданки. Проте після цього жінка одразу кинулася в бійку, вдаривши поліцейського в обличчя кілька разів. У результаті патрульного госпіталізували.



З місяця аварії вона втекла / Фото патрульних Херсонщини

Результат дня для водійки

На 26-річну водійку винесли постанову за статтею про керування без відповідних документів та склали протоколи за статтями: про вживання алкоголю до проведення огляду, порушення ПДР, що призвело до ДТП, залишення місця ДТП, дрібне хуліганство та непокору вимозі правоохоронця.



На жінку склали кілька протоколів / Фото патрульних Херсонщини ​

Уривок допису патрульних Херсонщини:

Днями інспектори отримали виклик про ДТП на перехресті вулиць Перекопської та Ладичука. Водійка автомобіля Mazda CX7 не надала перевагу в русі, виїжджаючи з другорядної дороги, транспортному засобу ВАЗ та здійснила з ним зіткнення. Заявник повідомив, що жінка залишила місце ДТП та припаркувала своє авто неподалік.

Поліцейські виявили керманичку Mazda, яка вживала алкоголь в компанії двох товаришів, на вулиці Перекопській. Охоронці порядку запропонували містянці пройти огляд у встановленому законом порядку за допомогою алкотесту Драгер на місці або у медичному закладі, на що вона відмовилася.

Коли жінка усвідомила, що стосовно неї будуть складені адміністративні матеріали, то почала агресивно себе поводити, хапала поліцейського за формений одяг та намагалась поцілити в обличчя. Оскільки водійка чинила супротив, до неї було застосовано спецзасіб кайданки. Громадянку доставили до відділку поліції для складання адміністративних матеріалів.

Там вона заспокоїлась і інспектори зняли кайданки. Проте жінка одразу кинулася в бійку – вдаривши поліцейського в обличчя кілька разів.