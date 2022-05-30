У Херсоні та області зник зв'язок

Російські окупанти продовжують глушити зв'язок на окупованих територіях. 30 травня проблеми виникли в захопленому Херсоні та області.

Зв'язок зник вже під вечір. Раніше у місті та області регулярно фіксували перебої.

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За словами місцевої жительки Херсона, зв'язок зник приблизно о 18:10 – 18:20. Протягом попередніх двох днів він був нестійкий – то з'являвся, то зникав.

Голова Херсонської військово-цивільної адміністрації Геннадій Лагута повідомив, що зв'язок відключили російські військові. Його радник Сергій Хланя розповів, що це не перша спроба окупаційної влади блокувати український зв'язок та Інтернет.

Зв'язок зникає вже третю добу. Окупанти постійно маніпулюють, постійно звинувачують Збройні Сили України і в тому, що пропадає зв'язок, і що відбуваються обстріли. Але це все відбувається не так,

– наголосив Хлань.

Зауважимо, що російські загарбники продовжують порушувати права громадян на території тимчасово зайнятих населених пунктів Запорізької області. Вони активно створюють штучні умови для розвитку гуманітарної кризи.

Днями проблеми зі зв'язком почали фіксувати у Бердянську. За повідомленням місцевих, росіяни глушать зв'язок практично по всій окупованій території. Також є проблеми з інтернетом. У Мелітополі, згідно із повідомленнями місцевих, ворог відключив стільниковий зв'язок, зокрема, через передислокацію військової техніки росіян.

Збройні Сили України пішли у наступ на Півдні

За даними Генерального штабу ЗСУ, контрнаступ наших героїв на Півдні проходить вдало. Фантастичні воїни ЗСУ вибивають рашистів із займаних позицій та звільняють від них наші землі. Гарячі бої наших захисників та захисниць з російськими окупантами тривають по всій лінії зіткнення. На Донбасі ЗСУ тримають оборону та не дають ворогу просуватися, а на Півдні йдуть в активний наступ.

Як відомо, воїни ЗСУ на Херсонщині перейшли у контрнаступ. Ворог довго готувався до оборони своїх позицій, але наші майстерні герої не просто їх вибили із зайнятих рубежів, а змусили панічно тікати. Ворог зазнає втрат і відходить все далі й далі.

Окупанти блокують в'їзди та виїзди

Ворог заблокував виїзд із Бердянська з боку Василівки бетонними плитами. Сотні машин вже кілька днів не можуть зрушити з місця – ані в один, ані в інший бік. Також повідомляється, що окупанти найближчим тижнем не будуть давати дозвіл на зелений коридор.

Крім того, на тимчасово окупованих росіянами територіях продовжують викрадати громадян України. Особливо полюють за представниками легітимної української влади, які відмовилися від співпраці із загарбниками. До прикладу:

Днями ворог викрав керівників Кирилівської селищної ради.

Крім того, з власного будинку викрали керівника громади Івана Малєєва.

Після цього росіяни викрали його заступника Ігоря Коробку.

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