У Херсоні окупантам розвішали попередження – опудала мертвих солдат у парку

У тимчасово окупованому Херсоні українські партизани розвішали однозначне попередження російським загарбникам – макети трупів окупантів. Таким чином українці демонструють, на що варто чекати окупантам.

У Херсоні, який тимчасово перебуває під контролем російських окупантів, з'явилися опудала загарбників, які підвішені на деревах.

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На деревах Херсона українські партизани розвісили "попередження" для росіян – так окупанти знатимуть, що на них чекає за скоєння злочинів та тероризування українських земель.

У Херсоні з'явилися опудала підвішених окупантів / Фото Ху@евий Херсон

На деревах замість листя будемо вішати рашистів,

– написано на аркушах, які прикріплені до опудал окупантів.

У Херсоні з'явилися опудала підвішених окупантів / Фото Ху@евий Херсон

За даними телеграм-каналів, такі опудала з'явилися на території Парку Слави. До речі, саме в цьому парку сьогодні, 9 травня, відбувалися окупантські "урочистості" до так званого "Дня перемоги".

У Херсоні з'явилися опудала підвішених окупантів / Фото Ху@евий Херсон

Як відбувався парад росіян у Херсоні

Військовослужбовці Росії влаштували святкування пропагандистського "Дня перемоги" 9 травня. Для цього у парку Слави росіяни ледь зібрали людей, які були готові підіймати стяги вже неіснуючої держави та країни-агресорки.

Для мітингу окупантам ледь вдалося зібрати людей – зазвичай на ходу збиралися тисячі херсонців, але цього року росіянам з труднощами вдалося знайти "масовку". Люди скандували проросійськи вигуки та несли триколор разом з радянськими стягами.

Загальних планів зйомки горе-парад не має – тільки укрупнені, щоб не показувати справжніх масштабів (а вони мізерні). Зазвичай у Херсоні на святкування були тисячі людей в колоні.

Імпровізований "парад" з купкою людей, звичайно ж, транслюють російські пропагандистські канали.

Раніше повідомлялося, що людей для "параду" завозитимуть з Криму. Людей планували привезти для того, щоб зробити гарну картинку для пропагандистських прокремлівських каналів. Усі, хто сприяє цьому та підтримує "святкування" – зрадники України, які нестимуть відповідальність за свої вчинки.

У Херсонській області також проходили заходи окупантів. У містах та селищах пройшли заходи: мітинги, покладання квітів, концерти. Місцевих жителів на них було небагато. Основну частину учасників становили самі військові Росії, колаборанти, призначені керівниками різних рівнів, та привезені з Криму особи.

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