У Херсоні окупанти транслюють свої канали

Окупанти транслюють свої теле- та радіоканали в Херсоні. Трансляцію вони організували через приставку Т2.

Трансляція проросійських каналів відбуваються від ранку 4 березня. Загалом їх є 27.

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У Херсоні з ранку 4 березня через приставку Т2 окупанти почали транслювати 24 російські теле- та 3 радіоканали,

– мовиться у повідомленні.

Наразі в місті працює лише один український телеканал – UA:Херсон, але там транслюють марафон. Інші регіональні канали не працюють. Подібна ситуація є і в області

Зверніть увагу, що Роскомнадзор блокує всі офіційні сайти українських відомств і ЗМІ. У перелік ресурсів, яких боїться держава-агресорка, потрапив і 24 канал.

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