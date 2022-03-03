У Херсоні окупанти залишили багато розтяжок і планують проросійський мітинг, – Арестович
Окупанти рушили від Херсона у бік Миколаєва, та при цьому залишили по собі багато розтяжок. Про це розповів радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович у телеефірі.
Також він розповів, що Маріуполь Тримається. Але й підтвердив інформацію про плани окупанта провести проросійський мітинг щонайменше у Херсоні.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Арестович розповів про ситуацію на Півдні України станом на 3 березня
Маріуполь тримається. З Херсона ж російські окупанти рушили у бік Миколаєва, а за собою залишили значну кількість розтяжок – вибухових пристроїв.
- Вочевидь, щоб підривалися місцеві мешканці, наші військові та бійці тероборони, які там залишилися.
- Невеликими силами – вони діють партизанськими способами.
Завтра у Херсоні запланований фейковий "мітинг" – проросійський. Мовляв, що місцеві радісно зустрічають окупантів. Але не вірте цим фейкам,
– наголосив представник ОП.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!