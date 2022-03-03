У Херсоні планують фейковий мітинг завезених прихильників російських окупантів

Ворог має плани проводити фейкові мітинги. А залучати до участі в них будуть завезених ззовні прихильників "руського міра".

Зокрема, один із таких мітингів готують у Херсоні. Про це повідомив активіст Сергій Стерненко у себе в телеграмі.

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Ворог має плани проводити фейкові мітинги

Як зазначив Стерненко, йому повідомили місцеві мешканці з Херсону, що в місті російські військові планують провести фейковий мітинг. А участь у ньому братимуть завезені прихильники окупантів.

Які вимоги висуватимуть "учасники мітингу"? Звісно, "приєднання" регіону до вже 8 років окупованого Росією Криму.

Також Стерненко вкотре наголосив, як і робить вся Україна: НАТО має закрити небо над нашою державою!

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