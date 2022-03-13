У Херсоні проходить масштабний мітинг на площі Свободи

13 березня 2022 , 13:26
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Джерело:

Суспільне Херсон

Херсонці вийшли на площу Свободи з жовто-блакитними стягами та закликами окупантів зникнути з української землі. Кілька тисяч людей вийшли на площу.

Люди скандують "Херсон – це Україна" та виносять українські прапори. 

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Масштабні протести мають на меті вигнати російських окупантів, які вже планують проводити "референдум" для створення чергової псевдореспубліки на території Херсонщини.

У Херсоні – масштабний український мітинг / Фото Суспільне

У Херсоні – масштабний український мітинг / Фото Суспільне

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Автор: Ярослава Прадід