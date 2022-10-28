У Херсоні пролунали вибухи поблизу Антонівського мосту: чи причетні ЗСУ

У тимчасово окупованому Херсоні прогриміли потужні вибухи. Попередньо – поблизу стратегічно важливого Антонівського мосту.

Про це повідомляють очевидці у місцевих телеграм-каналах. Наразі не було офіційних підтверджень щодо причетності ЗСУ.

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Звуки вибухів в Херсоні:

Російські ЗМІ теж пишуть про вибухи поблизу Антонівського мосту. Кажуть, що це робота ППО і, мовляв, усі ракети збито.

В ОК "Південь" прокоментували вибухи

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону наголосила, що потрібно дочекатись офіційної інформації від Генштабу, наразі підтверджень удару ЗСУ по Антонівському мосту – немає.

Я розумію, як всі чекають феєричних новин. Але у нас йде війна й на інформаційному полі, тому треба включати критичне мислення та усвідомлювати, що коли окупанти намагаються створити певну картину, вони можуть використовувати певні спецефекти,

– наголосила Гуменюк.

Речниця натякнула, що окупанти можуть використати це проти України, звинувативши ЗСУ в атаках на цивільне населення, що абсолютно виключено.

Так, ми тримаємо вогневий контроль над територією, де пролягають логістичні маршрути, але ми ніколи не б'ємо по цивільному населенню. Тому, треба усвідомлювати, якщо ворог намагається "обкладати" військові вантажі цивільним населенням, для того, щоб потім видати картинку атаки ЗСУ на цивільне населення, то ми не беремо участі в таких акціях,

– наголосила Наталія Гуменюк.

Та додала, що українська сторона дуже добре проінформована про усі можливі провокації росіян.

Чому важливий Антонівський міст

На Антонівський міст доволі часто навідується "бавовна", то ж постачати через нього своє озброєння окупанти не можуть.

Росіяни також не зможуть втекти з Херсона по Антонівському мосту. І не лише тому, що він зазнав ушкоджень, а й, тому що, Збройні Сили України взяли під контроль всі мости й переправи.

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