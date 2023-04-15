Росіяни атакували дронами автомобілі поліції на Херсонщині: троє людей поранені

Російські окупанти атакували працівників поліції у Херсонській області за допомогою безпілотників. Як наслідок, троє поліцейських отримали поранення.

Зазначають, що службовий автомобіль поліції потрапив під атаку дронів у мікрорайоні Корабел. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

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Також росіяни атакували дронами два поліцейських автомобілі у Бериславі.

Внаслідок скидання модифікованих боєприпасів поранено одного працівника поліції, автомобілі отримали механічні пошкодження,

– йдеться у повідомленні.

Поліція продовжує фіксувати свавілля окупантів

За минулу добу окупанти випустили майже 450 снарядів по Херсонській області, внаслідок чого 8 людей отримали поранення.

За минулу добу загарбники завдали чергові удари по мирним населеним пунктам Херсонщини. Зазначають, що внаслідок обстрілів минулої доби є поранені у селищах: Білозерка, Веселе та Ольгівка.

Ворог наніс авіаудари по місту Берислав, поціливши у територію фермерського господарства та підприємства з виробництва соняшникової олії. Навколо місць вибухів керованих авіаційних бомб пошкоджено щонайменше 47 житлових будинків.

Раніше терористи обстріляли парк у Херсоні та вдарили керованими авіабомбами по селу Зміївка Бериславського району.