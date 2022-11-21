У Херсоні росіяни могли спалювати своїх же солдатів на сміттєзвалищі, – The Guardian

Влітку в окупованому Херсоні російські військові активно використовували сміттєзвалище. Місцеві мешканці заявили, що там окупанти спалювали тіла своїх "товаріщів".

Під час окупації росіяни поставили свої блокпости біля сміттєзвалища. Нікого з місцевих мешканців туди не впускали.

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Як окупанти чинили з тілами своїх військових

Херсонці розповіли, що під час активних боїв окупанти часто приїздили на вантажівках до сміттєзвалища. Вони вивантажували чорні пакети, а потім підпалювали все. Після того херсонці бачили в небі густий чорний дим і чули неприємний запах "тухлого м'яса".

Саме тому місцеві мешканці припускають, що росіяни спалювали тіла своїх солдатів.

Росіяни пригнали "КамАЗ", наповнений сміттям і трупами, і розвантажили. Ви думаєте, хтось збирався їх поховати? Вони їх скинули, а потім висипали сміття, і все,

– розповів мешканець Херсона.

До речі, росіяни почали частіше навідуватися на полігон зі сміття у червні. Саме тоді Збройні Сили України почали активно використовувати реактивні артилерійські системи HIMARS.

Видання зазначило, що українська влада не коментувала цю інформацію.

Ця історія вкотре доводить, що у росіян немає геть нічого людського. В Україні загиблих на війні зустрічають на колінах, а ховають – з почестями. Натомість росіяни своїх же спалюють серед купи сміття.

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