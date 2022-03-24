У Херсоні росіяни обікрали помешкання загиблої активістки Гандзюк

24 березня 2022 , 21:16
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Окупанти стверджували, що помешкання у якому жила Гандзюк, – це "об’єкт, який загрожує російській державності".

За словами сусідів, обшуки у помешканні активістки тривали понад 3 години. З квартири винесли декілька мішків з речами.

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Що шукали – невідомо 

Зайшли 12 озброєних осіб, сусіди почали говорити, що вдома нікого немає, але вони все одно почали виламувати двері, мовляв, це "об’єкт, який загрожує російській державності", 
– розповів батько Катерини Віктор Гандзюк.

Для Херсона Катерина Гандзюк була символом боротьби за справедливість. За громадську позицію та відстоювання проукраїнських інтересів у 2018 році на неї здійснили напад, обливши літром сірчаної кислоти – вона отримала опіки 34% тіла.

Хто така Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк була відомою активісткою та журналісткою, засновницею видання "Мост", її статті та дописи у соцмережах викликали резонанс: вона активно викривала корупцію у Херсоні та області, не мовчала про намагання антиукраїнських сил взяти реванш.

Вона перейшла дорогу багатьом – від місцевого осередку промосковського руху Віктора Медведчука до впливових бізнесменів і керівництва міста та області, що під прикриттям. 

Замовником злочину вважають голову Херсонської облради Владислава Мангера, посередником Олексія Левіна.

Автор: Юлія Бабич