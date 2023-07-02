У Херсоні росіяни обстріляли аптеку та кафе: є поранені

Російські загарбники продовжують обстрілювати, зокрема, прифронтові регіони. Власне, у Херсоні ворожі снаряди влучили в аптеку та кафе й пошкодили житловий будинок.

У неділю, 2 липня, російська армія атакувала аптеку та кафе в одному з житлових кварталів Херсона. Внаслідок цього було поранено щонайменше одного чоловіка. Окрім того, ситуацію загалом в місті прокоментували в Офісі Генерального прокурора.

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Удар по аптеці та кафе у Херсоні

Як зазначили в обласній військовій адміністрації регіону, ворожа армія вкотре здійснила злочин. Водночас постраждалому уже надають усю необхідну допомогу.

Через обстріл поранення ніг дістав 50-річний чоловік. Йому на допомогу прямує швидка,

– йдеться у повідомленні.

Також в Офісі генпрокурора констатували, що 2 липня, близько 11:20 під час обстрілу постраждала багатоповерхівка: "Щонайменше четверо містян було поранено, двоє з яких через прицільний удар по багатоповерхівці", – вказано у джерелі з приміткою, що дані щодо потерпілих уточнюються.

Росія продовжує терор

У ніч на 2 липня ворог випустив по нашій державі понад десяток повітряних цілей. Зокрема, 8 ударних безпілотників типу "Шахед" і 3 крилаті ракети типу "Калібр". Зазначимо, що наша ППО відпрацювала дуже потужно, ліквідувавши усі цілі окупантів.

Як констатували у Повітряних силах, загарбники запускали дрони й ракети з південно-східного напрямку й акваторії Чорного моря. Уточнимо, що 2 з 8 БпЛА збили саме над Миколаївщиною.

Разом з тим згадаємо наостанок, що 1 липня ворог також атакував Херсонську область за допомогою артилерії. Через це було серйозно поранено жінку та двох дітей. Власне, сталося це внаслідок того, що ворожий снаряд влучив у житловий будинок.

Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом того, що Росія вкотре порушила закони та звичаї ведення війни. Про це йдеться в частині 1 статті 438 Кримінального кодексу нашої держави.