У Херсоні російські окупанти обстріляли мирний мітинг, є поранені

Сьогодні, 21 березня, херсонці вкотре вийшли на мирну акцію, щоб показати окупантам, що не хочуть жити під російським прапором. Тим часом рашисти відкрили по беззбройних людях вогонь.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що коли люди скандували загарбникам "Домой", окупанти кинули у натовп світло-шумову гранату та відкрили у їхньому напрямку вогонь.

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Відомо, що є поранені. Точна кількість постраждалих наразі невідома.

Джерела 24 каналу повідомляють, що, за попередніми даними, одного чоловіка поранили розривом світло-шумової гранати, яку росіяни кинули йому під ноги. Він – чоловік пенсійного віку.

Ще щонайменше одного активіста викрали.



Люди розбігаються через обстріл росіянами / Скриншот з відео

Ми умисно не публікуємо фото та відео з акції повністю, аби не наражати мітингувальників на ще більшу небезпеку.

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