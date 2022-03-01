У Херсоні снаряд влучив у житловий будинок: евакуації немає – це провокація окупантів

1 березня 2022 , 12:21
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Джерело:

телеграм-канал Суспільне Херсон

У Херсоні під час обстрілу російських окупантів снаряд влучив у житловий мікрорайон. За попередньою інформацією, окупанти поцілили поблизу 24-ї школи.

Після вибуху утворився стовп диму

Наразі інформації про постраждалих немає. Унаслідок потрапляння снаряду утворився стовп диму.

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Вибух у Херсоні / Фото Суспільне Херсон

Радник міністра МВС Антон Геращенко у своєму телеграмі опублікував відео обстрілу Херсона. На відео очевидців видно, як снаряд потрапив у цивільний будинок.

Дивіться відео потрапляння у житловий будинок у Херсоні

У місті не проводять евакуацію

  • У Херсонській міській раді попередили громадян про провокацію. Зокрема, там заперечили інформацію про те, що в Херсоні проводять евакуацію.
  • Там закликали громадян не сідати у незнайомі авто та не виходити на вулицю. Також там закликали херсонців тимчасово не використовувати ліфти.

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Автор: Михайло Гема