У Херсоні снаряд влучив у житловий будинок: евакуації немає – це провокація окупантів
1 березня 2022 , 12:21Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Суспільне Херсон
У Херсоні під час обстрілу російських окупантів снаряд влучив у житловий мікрорайон. За попередньою інформацією, окупанти поцілили поблизу 24-ї школи.
Після вибуху утворився стовп диму
Наразі інформації про постраждалих немає. Унаслідок потрапляння снаряду утворився стовп диму.
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Вибух у Херсоні / Фото Суспільне Херсон
Радник міністра МВС Антон Геращенко у своєму телеграмі опублікував відео обстрілу Херсона. На відео очевидців видно, як снаряд потрапив у цивільний будинок.
Дивіться відео потрапляння у житловий будинок у Херсоні
У місті не проводять евакуацію
- У Херсонській міській раді попередили громадян про провокацію. Зокрема, там заперечили інформацію про те, що в Херсоні проводять евакуацію.
- Там закликали громадян не сідати у незнайомі авто та не виходити на вулицю. Також там закликали херсонців тимчасово не використовувати ліфти.
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