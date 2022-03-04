У Херсоні так і не відбулося мітингу за створення ХНР: українці не побоялись окупантів

У Херсоні не пройшов мітинг за створення так званої ХНР. Такі дані станом на вечір 4 березня 2022 року.

На площу вийшли люди з українськими прапорами. Вони не побоялись озброєних російських окупантів.

Увага Херсон – це Україна, бл**ську російську "гуманітарку" ми не брали, – звернення місцевого жителя

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Зрештою, мешканці Херсону і не збиралися зустрічати російських орків з квітами.

Також Верещук додала, що Херсон стоїть в переліку тих, кого треба евакуювати якнайшвидше.

На жаль, на сьогодні Росія не дає добра, щоб розпочати евакуацію в Херсоні. Вони вважають, що тримають під контролем місто, але це не так,

– зазначила вона.

Наразі розраховують на Червоний хрест, щоб вивезти дітей, жінок, людей похилого віку. Натомість Росія, спотворюючи картинку, "хоче видати себе за миротворця", який, як вона думає, допомагає людям вижити.

"Всі все розуміють, але треба трохи часу, щоб світова спільнота, рівно як і ми, натиснули в повній мірі на Росію, щоб створити такі коридори", – сказала Верещук.

Що передувало

У Херсоні окупанти готували масований мітинг для "картинки" у російських ЗМІ. Для цього завезли до Херсона людей із Криму.

За даними Служби безпеки, приблизно 60 – 80 кримчан заселили у готелі "Фрегат".

4 березня херсонці вийшли з українськими прапорами на площу Свободи і виступили проти гуманітарної допомоги від рашистів.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!