Відкрив двері, і стався вибух, – друг загиблого хлопця у Херсоні розповів деталі обстрілу
Джерело:Суспільне
Окупанти 5 січня обстріляли центральну частину Херсона та влучили в будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 18-річний хлопець.
Снаряд поцілив на вулицю Перекопську, біля магазина. Юнак опинився під завалами будинку після обстрілу росіян і, на жаль, загинув.
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Загиблий і його друг лагодили інтернет-лінію
Друг загиблого хлопця Іван розповів деталі обстрілу Херсона. За його словами, вони виходили з дому, коли прогримів вибух.
Ми виходили з дому, він був переді мною. Після того, як він відкрив двері, стався вибух. Мене відкинуло на пару метрів назад усередину будинку, і це мене врятувало,
– сказав Іван.
Хлопці опинилися в цьому домі, адже прийшли лагодити інтернет-лінію, яка була пошкоджена внаслідок обстрілів росіян. Іван вижив, бо весь удар на себе прийняв його друг і колега.
За словами пресофіцера тактичної групи "Грім" Дмитра Плетенчука, обстріл вівся з тимчасово окупованого лівобережжя.
"Вони працюють з закритих позицій. Ми ведемо контрбатарейну боротьбу, вдало її ведемо, проте повністю уникнути обстрілів міста Херсон, допоки не буде деокуповано лівий берег, фактично не можливо", – сказав Плетенчук.
Росіяни обстрілюють Херсон
- Пресофіцер комендатури міста Херсон Дмитро Плетенчук повідомив, що 5 січня окупанти також обстріляли пожежну частину. Ворог здійснює обстріли з Лівобережної частини, яка тимчасово під окупацією.
- Зранку окупанти обстріляли Чорнобаївку та Комишани. Пошкоджень зазнали будинки, автомобілі, сільськогосподарські приміщення, лінії електропередач і газопровід. Від рук ворога постраждали четверо людей.
- Упродовж 4 січня російські військові 41 раз обстрілювали Херсонщину. Били по ній з артилерії, РСЗВ, мінометів, а також танків. Щодо самого Херсона, то його атакували 9 разів.
- За минулу добу від рук ворога поранень зазнали троє людей. 3 січня на Херсонщині загинуло двоє чоловіків