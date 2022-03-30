У Херсоні викрали священника Сергія Чудиновича

Російські вбивці викладають на окупованих територіях людей. Про зникнення херсонського священника Сергія Чудиновича повідомили 30 березня.

У храмі, де служить Чудинович, розповіли, що його викрали приблизно о 8:30. Окупанти повезли чоловіка у невідомому напрямку.

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Деталі викрадення

За інформацією 24 каналу, Чудиновича забрали просто із церкви. Невідомі представились працівниками "міліції". Троє чоловіків провели обшук у церкві, перевірили документи та месенджери у присутніх. Однак свої документи показувати відмовились. Викрадачі разом із священником сіли у зелений ЗАЗ Sens та поїхали у невідомому напрямку.

Що відомо про Чудиновича

Сергій Чудинович є настоятелем церкви Пресвятої Богородиці в Херсоні. Він відомий у місті громадський діяч та волонтер. З початку російського нападу у 2014 році священник їздить на лінію фронту з гуманітарною допомогою.

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