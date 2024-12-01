У Херсоні ворожі дрони атакували громадський транспорт: є загиблі та поранені

Зранку 1 грудня окупанти атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. Відомо, що є загиблі та поранені.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Олександра Прокудіна.

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Російські війська атакували з дрона громадський транспорт у Херсоні

Вранці армія країни-агресорки атакувала з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. Олександр Прокудін, керівник Херсонської обласної державної адміністрації, зазначив, що, на жаль, є загиблі та поранені.

Попередньо, черговий терористичний удар ворога забрав життя трьох мирних жителів,

– ідеться в повідомленні.

За його словами, наразі детальніша інформація уточнюється.

Також поранення зазнали ще 7 херсонців. Вказується, що усіх потерпілих доправили до лікарні. Медики їх дообстежують та надають всю потрібну допомогу.

В Херсонській ОВА о 10:20 повідомили, що ще одна людина постраждала внаслідок скидання вибухівки з дрона на маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона. Там вказали, що з мінно-вибуховою травмою та переломом гомілки до лікарні доправили 70-річну жінку. Медичні працівники дообстежують потерпілу.