У Херсоні впав флагшток, який мав стати найвищим в Україні: він розтрощив Lexus
20 серпня 2021 , 11:44Читать новость на русском
Джерело:"Любимый Херсон"
У Херсоні до Дня Незалежності встановили флагшток, який мав стати найвищим в Україні. Однак щось пішло не так: він впав на припаркований поблизу Lexus та розтрощив автомобіль.
Інцидент стався на площі обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара. Постраждалих внаслідок інциденту, на щастя, немає.
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