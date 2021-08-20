У Херсоні впав флагшток, який мав стати найвищим в Україні: він розтрощив Lexus

20 серпня 2021 , 11:44
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Джерело:

"Любимый Херсон"

У Херсоні до Дня Незалежності встановили флагшток, який мав стати найвищим в Україні. Однак щось пішло не так: він впав на припаркований поблизу Lexus та розтрощив автомобіль.

Інцидент стався на площі обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара. Постраждалих внаслідок інциденту, на щастя, немає.

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