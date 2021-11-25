У Херсоні заблокували ботоферму, яка діяла в інтересах Росії
Джерело:Офіс генпрокурора
Правоохоронці викрили мешканців Херсону, які організували ботоферму, що поширювала дезінформацію. Діяли зловмисники в інтересах Росії та проти власної країни.
Створили понад 20 тисяч фейкових профілів
За даними слідства, зловмисники в себе вдома створили спеціальне телекомунікаційне обладнання. Воно дозволяло приховувати реальні мережеві ідентифікатори при створенні профілів у соцмережах, шляхом зміни параметрів та характеристик трафіку
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З 2019 року підозрювані створили понад 20 тисяч фейкових профілів. Їх використовували для розсилки:
- анонімних повідомлень про мінування,
- поширення дезінформації,
- інших протиправних дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної ситуації в Україні.
Оплата за таку діяльність здійснювалася через заборонені російські платіжні системи.
Мешканці Херсона облаштували спеціальне телекомунікаційне обладнання / Фото Офісу генпрокурора
Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили комп'ютери з відповідним програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання та понад 3 тисячі SІМ-карток,
– розповіли в Офісі генпрокурора.
Наразі у межах кримінального провадження проводять судові експертизи. Тривають допити для притягнення до відповідальності всіх причетних.
У зловмисників було понад 3 тисячі SІМ-карток / Фото Офісу генпрокурора