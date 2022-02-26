У Херсоні загроза повітряної атаки: виють сирени

Знову повітряна тривога. Цього разу – на Півдні України, у Херсоні.

Майже водночас повітряна тривога підійнялася у Львові та Києві. Нагадаємо: коли звучать сирени – потрібно йти в укриття!

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Також українцям нагадали, що сигналами тривоги можуть бути також церковні дзвони. Вони як і сирени дають знак, що треба терміново сховатись в укриття або підвал.

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