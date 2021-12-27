У Херсоні знайшли мертвою жінку, яка загадково зникла під час корпоративу

У Херсоні шукали 38-річну місцеву мешканку, яка зникла після відвідин корпоративу. На жаль, пошуки завершились трагічною звісткою: жінка замерзла.

Як повідомляли ЗМІ, зникла 38-річна жителька села Комишани. Вона ввечері 24 грудня вирушила на корпоратив у один з херсонських ресторанів.

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Жінка вийшла з ресторану та зникла

За попередньою інформацією, жінка покинула заклад без верхнього одягу і після цього її не бачили. Пошуками зниклої займалась поліція Херсонської області.

Пошукові групи допитували друзів та знайомих, перевірили інші розважальні заклади. Ймовірною версією було те, що жінка поїхала в інше місце святкувати.

Зниклу знайшли завдяки відео з камер спостереження

Дуже допомогла у пошуках інформація, яку отримали завдяки камерам спостереження у ресторані. На відео було помітно, що жінка виходила через чорний вхід. Потім вона попрямувала у сусідню закинуту будівлю.

Жінка замерзла у покинутій будівлі

Там жінку і знайшли. У місцевих ЗМІ повідомили, що жінка, ймовірно, задрімала та замерзла. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Згідно з візуальним оглядом, смерть була ненасильницькою.

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