Терор посилюється: росіяни почали масові арешти на окупованій Херсонщині

Росіяни ніяк не можуть змиритися з думкою, що на тимчасово окупованих територіях у людей досі зберігається стійка проукраїнська позиція. Через те силовики активізувалися й почали заарештовувати людей без перебору.

Відбувається це в контексті майбутніх перевиборів Владіміра Путіна, адже голосування планують проводити і в окупованих регіонах. Більше про терор росіян 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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Росіяни продовжують тиснути на місцевих

На тимчасово окупованих територіях продовжуються російські репресії. Туди напередодні квазівиборів завозять додаткові підрозділи російських силовиків.

Вони завчасно посилили контингент росгвардійців та поліції, зокрема залучили військову поліцію до терору нашого населення. За функціоналом вони мали б займатися порядками в збройних силах Росії, але ці підрозділи беруть участь у тиску на людей,

– розповів Юрій Соболевський.

На жаль, збільшилась кількість повідомлень про затримання та арешти людей. Часто це відбувається навіть без висунутих обвинувачень та оформлення.

"Людину просто забирають і навіть потім не надають інформацію рідним, що цю людину затримали і де вона перебуває. Просто відмовляють у наданні будь-яких даних. Вони не можуть зламати людей, бачать, що у багатьох досі активна проукраїнська позиція. Для них (росіян – 24 Канал) така ситуація неприйнятна", – пояснив Соболевський.

Саме через те окупанти посилюють психологічний тиск на людей. Зокрема на тих, хто не отримав російський паспорт, не віддав дітей до навчальних закладів, чи не встав на військовий облік. Росіяни розуміють, що такі дії – це вияв громадянської позиції. Тож на неугодних людей просто влаштовують "полювання".

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