Навіщо росіяни запускають човни з ДРГ: Гуменюк пояснила, що відстежує ворог

Окупанти регулярно запускають ДРГ на човнах з лівобережжя Херсонщини. Вони змушені це робити через особливості місцевості.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, зауваживши, що українські військові регулярно знищують ДРГ окупантів з лівобережжя Херсонщини.

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Чому окупанти це роблять

Як наголосила Гуменюк, географія лівого берега Херсонщини досить складна. Там багато різних проток та островів. Відповідно окупанти не можуть все тримати під своїм контролем.

Росіяни побоюються просування українських військових на цьому напрямку. Тому регулярно виїжджають на човнах, щоб стежити за ситуацією.

Складний ландшафт не дає їм можливості тримати все під своїм контролем. Вони змушені розосереджувати пункти спостереження, щоб відстежити де та коли почнеться рух Сил оборони, який вони постійно провтикують. Вони чекають-чекають на одному місці, а зненацька прапор підіймається на іншому напрямку,

– зауважила Гуменюк.

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Через цю проблему окупанти намагаються постійно маневрувати на човнах. А українські військові впевнено знищують ці ДРГ та відправляють їх до крейсера "Москва".

Ситуація на Херсонщині: коротко