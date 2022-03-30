Херсонщина страждає від вибухів та обстрілів: є постраждалі та вбиті

Станом на ранок 30 березня на Херсонщині фіксують обстріли у різних районах області. Найбільше постраждали Бериславський та Каховський райони.

Про ситуацію на Херсонщині розповіли в Офісі Президента, передає 24 канал.

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Місцеві жителі повідомляють про знищену інфраструктуру та житлові будинки. На жаль, є втрати серед цивільного населення. Також частина людей постраждала. Інформація щодо жертв уточнюється.

Яка ситуація на Херсонщині

Тимчасово захоплений Херсон чинить суттєвий опір російській окупації. Ворог змушений все більше зосереджувати сили російських військових та росгвардії для утримання міста під своїм контролем.

Натомість наші ЗСУ звільнили Миколаївську область від російських окупантів та почали звільнення Херсонської. Втім, повернення самого Херсона буде доволі складним завданням.

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