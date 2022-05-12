Херсонщина є українською землею та буде звільнена від ворога

Херсон перебуває під тимчасовою окупацією. Безумовно, це зло. Все, що сьогодні має стосунок до zомбі-нації росіян, – зло. Абсолютне.

Жодних ілюзій щодо "руського міру"

Але, на відміну від 2014 року, коли певний відсоток наших громадян мав ілюзії, що "руській мір" – це можливості, кар'єра, гроші та інше перспективне "каміння з неба", сьогодні є повне розуміння того, що Росія – це тотальний занепад, концентраційні табори, презирство світу, ізоляція, масові вбивства, бандитизм.

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Тому спротив російській навалі на півдні України дуже потужний. На всіх рівнях. І це бачить весь світ.

Про Херсон не забули

Хочу офіційно наголосити, що Офіс Президента відстежує всі рухи російських окупантів у Херсонській області. Всі.

Ми фіксуємо злочини росіян у повному обсязі – насильство над людьми, масові викрадення, катування у підвалах, крадіжки майна, спроби створити фіктивні управлінські структури. Бачимо та знаємо про все.

Всі злочини документально фіксуються та у фіналі матимуть абсолютно розгромні кримінальні наслідки.

Ми також фіксуємо всі нечисленні імена колабораціоністів – на кожного з них обов'язково чекає лава підсудних. Інтенсивність війни сьогодні така, що жодної пощади зрадникам більше не буде.

Тому ще раз повторю: на кожного з колаборантів очікує максимально жорстка лава підсудних із подальшими великими тюремними строками. Це якщо вони доживуть до своїх особистих судів, а не отримають "нагороду" вже зараз.

Наш спеціальний "нагородний відділ" працює цілодобово. Просто чекайте своєї черги!

Запам'ятайте головне

Херсонщина є українською землею та буде звільнена Збройними Силами України, незалежно від вигадування нових назв чи ідей для приєднання до інших "російських бандитських галактик".

Увесь світ бачив мужність і хоробрість мешканців Херсона, які виходили з українськими прапорами зупиняти колони російської військової техніки.

Ми не дозволимо кремлівським хворобливим імперським амбіціям забрати в наших громадян право на щасливе майбутнє.

Шокуючі кадри російських злочинів з Маріуполя – дивіться відео: